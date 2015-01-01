В Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросам защиты прав дольщиков

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В Госдуме под председательством спикера Вячеслава Володина 3 июля пройдут парламентские слушания для обсуждения правительственного законопроекта, предусматривающего защиту прав участников долевого строительства.

При рассмотрении документа Володин поднял вопрос о том, почему обманутые дольщики, вложившие по всей России в строительство жилья 18 млрд рублей, не получили страховые выплаты. «Нужно собирать страховые компании и их мотивировать, чтобы они лицом повернулись к проблемам тех людей, которые перечислили им деньги. 18 миллиардов — это же как раз деньги тех людей, которые сегодня ждут помощи», — подчеркнул глава нижней палаты парламента.

«У нас на сегодняшний день интересы вкладчиков защищены, интересы, предположим, лиц, которые застрахованы в негосударственных пенсионных фондах защищены. Интересы же тех, кто участвует в долевом строительстве оказываются незащищенными и, конечно же, такие механизмы будут обсуждаться. В первую очередь, мы предполагаем, будут приглашены активные группы обманутых дольщиков, строительные компании, депутаты Госдумы, представители государственной власти и органы местного самоуправления субъектов федерации. Состоится такой интересный разговор, и я думаю, что по итогам этих слушаний мы выйдем на проект закона», — прокомментировал ситуацию депутат Государственной Думы от Пермского края и Удмуртии Андрей Исаев.

Профильный комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в своем заключении указал на необходимость доработки законопроекта ко второму чтению. В частности, возражения вызывают положения, допускающие непрозрачное расходование фондом средств компенсационного фонда, в том числе право определять порядок их предоставления.

Учитывая необходимость доработки документа, а также высокую социальную значимость возлагаемых на фонд функций, парламентарии намерены обеспечить надлежащий контроль за прохождением законопроекта через парламент, а впоследствии — и за деятельностью самого фонда.

Кроме того, председатель профильного комитета Госдумы Николай Николаев подчеркнул, что фонд, который создается, — это вопрос будущего. «Но люди, когда читают и слышат «фонд дольщиков», ждут от нас как от государства каких-то решений в отношении обманутых дольщиков», — пояснил Николаев, добавив, что в ходе парламентских слушаний нужно выработать предложения по оказанию помощи таким гражданам.

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной Думы от Пермского края и Удмуртии, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

— Я направил на рассмотрение профильного комитета Госдумы предложения, которые мы подготовили совместно с Правительством Пермского края. Во-первых, предлагаем скорректировать меры государственного регулирования в этой сфере для усиления защиты граждан, вкладывающих деньги в долевое строительство. Во-вторых, усилить меры административной и уголовной ответственности застройщиков за нарушения законодательства, установить обязательность государственной экспертизы проектной документации многоквартирного дома и государственного строительного надзора в отношении всех объектов долевого строительства. В-третьих, определить инвестиционный договор единственно возможным способом для участия юридических лиц в строительстве многоквартирных домов. Внесенные мной предложения предусматривают также обязанность застройщика публиковать ежеквартальную отчетность о расходовании средств и запрет на использование не денежных форм расчетов при долевом строительстве.

«Новый компаньон»