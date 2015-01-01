Почти 600 человек за полгода получили консультации в Краевом центре сельхозконсультирования

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Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, за первый квартал 2017 года Краевой центр сельхозконсультирования провёл 14 консультаций в Сивинском, Большесосновском, Верещагинском, Юсьвинском, Кунгурском, Пермском, Добрянском, Ординском, Чернушинском, Уинском районах. В консультациях приняли участие 360 человек.

Во втором квартале 2017 года проведено 22 консультации в Пермском, Усольском, Верещагинском, Нытвенском, Оханском, Гайнском, Карагайском, Чайковском, Чердынском, Кунгурском районах. В консультациях приняли участие 238 человек.

Совместно с отраслевыми союзами и ассоциациями Пермского края сельхозтоваропроизводителей и население консультировали по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта, трудового законодательства, земельного права, технологии земледелия, государственной поддержки и пр.