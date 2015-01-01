В поликлиники Пермского края дополнительно поступит 211 млн рублей

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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края, с 1 июля 2017 года увеличится подушевой норматив на амбулаторную поликлиническую помощь. В связи с этим в поликлиники Пермского края поступит 211 млн руб.

«Увеличение подушевого норматива на амбулаторную поликлиническую помощь — один из инструментов для повышения качества и доступности медицинских услуг. Врио губернатора Максим Решетников после встречи с главврачами поставил перед фондом задачу найти средства для укрепления первичного звена. И мы её решили», — говорят в краевом минздраве.

Министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников отмечает, что увеличение подушевого норматива даёт возможность для дальнейшего развития поликлиник.

Напомним, в Пермском крае 95 медицинских организаций оказывают амбулаторную поликлиническую помощь по ОМС. Из них 74 государственных учреждения, 18 частных, и три федеральных. К поликлиникам прикреплено около 2,7 млн человек.