Директор турфирмы «Глобал-С» обвиняется в хищении около 600 тыс. рублей

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Прокуратура Дзержинского района города Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора турфирмы ООО «Глобал-С».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

От противоправных действий обвиняемой пострадало 13 граждан. Ущерб составил около 600 тыс. руб.

Отмечается, что в период с марта по декабрь 2016 года обвиняемая заключала с клиентами договоры об организации туристических поездок в Крым, в Индию, на остров Шри-Ланка. При этом условия договоров женщина не выполняла: поездки не организовывала, денежные средства, полученные от туристов в качестве платы за турпоездки, присваивала себе.

Сейчас уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми для дальнейшего рассмотрения.

Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ за совершение такого преступления, составляет до шести лет лишения свободы.