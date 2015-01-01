В Пушкинской библиотеке открывается выставка «Город неба»
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29 июня в 18:00 в малом зале Центральной городской библиотеки им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25) открывается фотовыставка «Город неба. История Перми в воспоминаниях Павла Соловьёва», сообщает пресс-служба администрации Перми.
Павел Александрович Соловьёв — авиаконструктор, основоположник газотурбинного моторостроения в России, создатель моторов для самолётов Ту, Ил, МиГ, вертолётов Ми. Он на десятилетия задал ориентиры развития отечественного двигателестроения.
26 июня исполнилось 100 лет со дня его рождения.
Выставка подготовлена АО «ОДК-Пермские моторы». Авторы фото — Валерия Гаврилова, Владимир Береснев.
Посетить выставку можно до 21 июля.
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