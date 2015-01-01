В Кировском районе Перми будет построена детская поликлиника

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Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства нового здания детской поликлиники в Закамске.

Согласно аукционной документации, должно появиться четырёхэтажное здание поликлиники, которое будет построено по адресу: Шишкина, 20. Площадь здания составит более 5 тыс. кв. м. Поликлиника в день сможет принять до 350 пациентов.

В больнице будут находиться лифты, а также индивидуальная система отопления. Подрядчик обязан выполнить озеленение территории, установить скамейки, фонари, клумбы у здания, построить парковку для автомобилей.

Аукцион состоится 24 июля. Начальная цена контракта составляет 221,8 млн руб. После того как контракт будет заключён, победитель торгов должен приступить к работам в течение семи дней. Завершение строительства запланировано на июль 2018 года.

При этом подрядчик в ходе работы обязан привлечь к работам индивидуальных предпринимателей или некоммерческие организации в объёме 15% от суммы контракта.

В краевом минстрое ранее отмечали, что строительство новых поликлиник будет вестись на основе типовых проектов. Планируется также построить поликлиники в Свердловском, Индустриальном, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми.

Всего к 2019 году в Прикамье должно появиться 14 новых поликлиник, из них семь будут детскими.