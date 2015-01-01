В Пермском крае активизируется изъятие простаивающих сельхозугодий

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Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в 2017 году в регионе активизируется процесс изъятия земель сельскохозяйственного назначения у собственников, которые их не используют. Минсельхоз планирует принудительно изымать 30 тыс. га земель в год. Изъятые участки будут передаваться тем собственникам, которые готовы их возделывать.

По словам министра сельского хозяйства Пермского края Александра Козюкова, сейчас формируется рабочая группа по вопросу изъятия земель. В неё войдут представители Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края и краевой прокуратуры. Как пояснили в министерстве, сегодня в Пермском крае требуется увеличить посевные площади, в то же время большой объём земель не используется. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников поручил до 2022 года увеличить площадь пахотных земель в регионе на 20%.

«С одной стороны, у нас есть недобросовестные собственники, не желающие возделывать землю и не приносящие экономической пользы региону, с другой — высокий запрос аграриев на сельхозугодья», — говорит Александр Козюков.

На сегодня в Пермском крае выявлено порядка 500 неиспользуемых земельных участков, большая часть которых находится возле крупных населённых пунктов и федеральных трасс. Это земли в Пермском, Осинском, Ильинском, Кунгурском, Добрянском и Нытвенском районах. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ дает право минсельхозу изымать неиспользуемые земли сельхозназначения.

«Сейчас процедура изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании упрощена: если в отношении участка началась процедура изъятия, то продать, отчуждать земельный участок по закону уже нельзя», — отметил министр.

Справка

По данным регионального управления Росреестра, на начало 2017 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае составляет 4,3 млн га, в том числе 2,4 млн га сельскохозяйственных угодий, из них пашни — 1,7 млн га, сенокосов — 281 тыс. га, пастбищ — 274 тыс. га.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края