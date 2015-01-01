Гаджи Гаджиев ещё три года будет главным тренером «Амкара»

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Сегодня 71-летний специалист продлил свой контракт с пермским футбольным клубом.

«Мы провели собрание, поздравили Гаджи Муслимовича с переподписанием контракта. Соглашение продлено на три года», — прокомментировал решение агентству ТАСС президент ФК «Амкар» Геннадий Шилов.

Напомним, Гаджи Гаджиев возглавил «красно-чёрный» тренерский мостик 30 декабря 2014 года.