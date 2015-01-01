Дума Соликамска отказалась утвердить годовой отчёт мэра Алексея Федотова
Соликамская городская дума на своём заседании 28 июня не утвердила отчёт мэра Соликамска Алексея Федотова об итогах деятельности в минувшем году. За утверждение проголосовало лишь 12 депутатов из 25 числящихся в думе.
Это очередной публичный всплеск политических баталий в Соликамске. Политическое спокойствие здесь было нарушено год назад, когда главой города неожиданно стал никому не известный и не имевший ранее никаких политических амбиций Алексей Федотов из «Соликамскбумпрома». Вместе с ним в городскую команду пришла и команда «бумажников».
В то же время осенью 2016 года на выборах в городскую думу шестого созыва более половины кресел заняли депутаты, связанные с другим градообразующим предприятием — «Уралкалий». Так в Соликамске исполнительная власть стала за «бумажниками», а представительная — за «калийщиками».
Политическое противостояние проявилось в публичном пространстве не так давно, когда дума Соликамска «прокатила» бывшего председателя правительства края Геннадия Тушнолобова, которого городская администрация Соликамска выдвинула на звание почётного гражданина города. И вот теперь второй громкий акт политической коллизии в Соликамске.
Теперь в Соликамске гадают, каким будет очередной шаг на политической шахматной доске города.