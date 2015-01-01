В Перми строится крупнейший комплекс испытаний агрегатов вертолётных трансмиссий

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Врио губернатора Пермского края Максим Решетников 28 июня посетил крупнейшее предприятие по производству вертолётных редукторов и трансмиссий «Редуктор-ПМ». Сегодня на базе «Редуктора-ПМ» холдинг «Вертолёты России» ведёт строительство сборочно-испытательного комплекса, который будет разрабатывать и производить авиационные агрегаты и трансмиссии для вертолётов.

Новый комплекс общей площадью 22 тыс. кв. м станет крупнейшим в России по сборке и испытаниям вертолётных редукторов и трансмиссий. В новое здание переедет сборочное производство АО «Редуктор-ПМ», а также испытательная база. Строительство было начато в 2014 году, его планируется завершить в конце 2017 года.

В 2017 году предприятие также продолжит реконструкцию гальванического участка. В настоящее время на «Редукторе-ПМ» функционирует гальванический участок, где на детали и сборочные единицы наземной и авиационной тематики наносятся защитные, гальванические, химические, электрофоретические и лакокрасочные покрытия. Участок был введён в эксплуатацию в 1952 году, его конфигурация не позволяет обновлять линии и вспомогательное оборудование.

Для реализации проекта «Модернизация гальванического производства АО «Редуктор-ПМ» предприятие готовит заявку на получение займа в размере 100 млн руб. из регионального фонда развития промышленности под 5% годовых.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Развитие предприятия «Редуктор-ПМ» для края очень важно. Это ведущее машиностроительное предприятие, на котором работают более 2 тыс. человек. Оно демонстрирует хорошую производительность, у сотрудников высокие зарплаты, чёткое руководство с понятной стратегией. Это одно из базовых предприятий края. Хочу отметить, что предприятие ведёт масштабную стройку — только в этом году проинвестировано 1,5 млрд руб. Очень важно, что предприятие не боится конкурировать, привлекать новые заказы. Будем поддерживать политически, административно, способствовать получению заказов.

Николай Семикопенко, управляющий директор АО «Редуктор-ПМ»:

— Планов развития у нас громадьё. Кризис нас поджал, заставил думать, искать новые рынки, что мы успешно и делаем. Ищем новые ниши, выпускаем всё, что можно сделать на нашем оборудовании. Сейчас начинаем хороший проект с региональным фондом развития промышленности.