В Перми создан центр управления работоспособностью устройств самообслуживания Сбербанка

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В Перми с рабочим визитом 28 июня побывал президент ПАО «Сбербанк России» Герман Греф. Руководитель крупнейшего в стране банка встретился с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. Вместе они посетили новый центр управления работоспособностью устройств самообслуживания (ЦУРУС) Сбербанка.

Новый центр позволит централизовать технический мониторинг работы сети устройств самообслуживания Сбербанка по всей России в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В центре создано более 260 новых рабочих мест, которые обеспечат занятость пермякам, работавшим в реорганизованных отделениях банка.

В ходе осмотра центра Герман Греф и Максим Решетников познакомились с оборудованием рабочих мест и пообщались с сотрудниками. Также состоялась рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы стратегического сотрудничества и участия банка в крупных инвестиционных проектах на территории Прикамья. Кроме того, были затронуты и другие вопросы доступности банковских услуг в отдалённых территориях, поддержки банком социальной сферы региона.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Внутренняя реорганизация подразделений Сбербанка сделала актуальным вопрос трудоустройства высококвалифицированных сотрудников — жителей Перми. Ранее мы уже обсуждали эту задачу с Германом Оскаровичем на инвестиционном форуме в Сочи. И сегодня мы вместе оценили, как этот вопрос успешно решается. Кроме того, Сбербанк для Перми и всего края является важным стратегическим партнёром в части и поддержки нашего бизнеса, и инвестиций в социально значимые для региона проекты.

Герман Греф, президент ПАО «Сбербанк России»:

— Пермский край имеет большой потенциал, мы видим несколько точек роста. Уверен, в результате совместной работы банка и руководства региона мы сможем поддержать промышленную отрасль и усилить инвестиционную привлекательность края.

Справка

Центр управления работоспособностью устройств самообслуживания Сбербанка обслуживает около 15 тыс. банкоматов и терминалов на территории 19 регионов страны. До конца года подразделение примет на обслуживание все 76,5 тыс. банкоматов и платёжных терминалов Сбербанка России.