В Перми создан центр управления работоспособностью устройств самообслуживания Сбербанка

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В Перми с рабочим визитом 28 июня побывал президент ПАО «Сбербанк России» Герман Греф. Руководитель крупнейшего в стране банка встретился с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. Вместе они посетили новый центр управления работоспособностью устройств самообслуживания (ЦУРУС) Сбербанка.

Греф и Решетников

Новый центр позволит централизовать технический мониторинг работы сети устройств самообслуживания Сбербанка по всей России в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В центре создано более 260 новых рабочих мест, которые обеспечат занятость пермякам, работавшим в реорганизованных отделениях банка.

В ходе осмотра центра Герман Греф и Максим Решетников познакомились с оборудованием рабочих мест и пообщались с сотрудниками. Также состоялась рабочая встреча, на которой обсуждались вопросы стратегического сотрудничества и участия банка в крупных инвестиционных проектах на территории Прикамья. Кроме того, были затронуты и другие вопросы доступности банковских услуг в отдалённых территориях, поддержки банком социальной сферы региона.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Внутренняя реорганизация подразделений Сбербанка сделала актуальным вопрос трудоустройства высококвалифицированных сотрудников — жителей Перми. Ранее мы уже обсуждали эту задачу с Германом Оскаровичем на инвестиционном форуме в Сочи. И сегодня мы вместе оценили, как этот вопрос успешно решается. Кроме того, Сбербанк для Перми и всего края является важным стратегическим партнёром в части и поддержки нашего бизнеса, и инвестиций в социально значимые для региона проекты.

Герман Греф, президент ПАО «Сбербанк России»:

— Пермский край имеет большой потенциал, мы видим несколько точек роста. Уверен, в результате совместной работы банка и руководства региона мы сможем поддержать промышленную отрасль и усилить инвестиционную привлекательность края.

Справка

Центр управления работоспособностью устройств самообслуживания Сбербанка обслуживает около 15 тыс. банкоматов и терминалов на территории 19 регионов страны. До конца года подразделение примет на обслуживание все 76,5 тыс. банкоматов и платёжных терминалов Сбербанка России.

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