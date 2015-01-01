На дороге Нытва — Кудымкар будет ограничено движение

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

С 3 июля по 31 августа на участке автомобильной дороги А-153 Нытва — Кудымкар движение транспорта будет ограничено, сообщает ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

В Кудымкарском районе Пермского края, от села Верх-Юсьва до города Кудымкара, будут выполняться работы по устройству слоёв износа на автомобильной дороге А-153 Нытва — Кудымкар (км 107+000 — км 126+035). На этом участке будут действовать ограничения движения автомобильного транспорта.

В соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения работы по ремонту участка автодороги будут выполняться с организацией реверсивного движения со светофорным регулированием.

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам и призывает водителей автотранспортных средств соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, учитывать ремонтные работы при планировании своего маршрута.