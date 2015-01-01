Новый сезон «Амкар» начнёт в Грозном

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Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ) обнародовала календарь первых восьми туров чемпионата России по футболу.

Откроет сезон 2017-2018 годов встреча в Екатеринбурге между местным «Уралом» и ФК «Ростов». Она состоится 15 июля.

«Амкар» начнёт чемпионат в Грозном на следующий день, 16 июля, матчем с ФК «Ахмат» (прежнее название «Терек». — прим.). Второй тур пермяки вновь проведут на Северном Кавказе — 21 июля их будет ждать махачкалинский «Анжи».

Перед своими болельщиками «красно-чёрные» появятся лишь в третьем туре чемпионата — 30 июля они встретятся с ФК «Ростов».

Следующие матчи «Амкар» проведёт: 5 августа в Москве против «Динамо», 8 августа в Перми против ФК «Уфа», 13 августа в Краснодаре против местных «горожан», 20 августа в Перми против «Зенита» и 26 августа в Туле против «Арсенала».

Тем временем у «Амкара» завершается тренировочный сбор в Австрии, на котором пермяки уже успели провести три контрольные встречи. В первом матче они разошлись миром с чешским «Зноймо» — 2:2 (у пермяков отличились Божиков и Комолов). В двух последующих были зафиксированы победы «Амкара»: 2:0 (Бодул — дважды) — над словенским ФК «Алюминий» и 3:0 (Прокофьев, Конде, Костюков) — другим словенским ФК «Триглав».