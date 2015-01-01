Не прошло и полугода Врио губернатора Максим Решетников рассказал об итогах работы за пять месяцев

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Традиционную пресс-конференцию врио губернатора Пермского края провёл 28 июня. Он рассказал о работе краевой власти на самых ответственных направлениях.

Фото: Константин Долгановский

Медицина

По словам врио губернатора, в ближайшее время начнётся строительство новых больниц и поликлиник. Сейчас по большинству объектов, где проектно-сметная документация прошла экспертизу, объявлены конкурсы. Там, где документации нет, ведутся работы по привязке этих объектов к конкретным земельным участкам. Задача — уже этой осенью объявить торги на проведение строительно-монтажных работ.

Станции скорой медицинской помощи Перми была передана первая партия машин (25 из 60), остальная часть машин скоро поступит.

Связь и интернет

Как сообщил Максим Решетников, с Министерством связи РФ заключён договор о подключении к интернету 500 учреждений здравоохранения за счёт средств федерального бюджета и обеспечении интернетом сельских территорий.

Также проработан вопрос, касающийся сотовой связи. По словам врио губернатора, необходимо запустить механизм, когда сотовые операторы, объединившись, устанавливают сотовые вышки и используют их в режиме совместного доступа. Такой механизм должен помочь обеспечить сотовой связью населённые пункты, которые на сегодняшний день её не имеют.

Промышленность

Планируется создание двух новых промышленных кластеров. Это кластеры сельскохозяйственного машиностроения и композитных материалов.

Подписаны специнвестконтракты: с компанией «СИБУР-Химпром», которая реализует проект стоимостью 7 млрд руб., с чайковской компанией «Новые фитинговые технологии» (более 4 млрд руб., свыше 400 рабочих мест).

Дороги

На продолжение реализации проекта «Безопасные дороги» в 2018 году, по предварительным подсчётам, будет выделено не менее 1 млрд руб. В ходе текущих аукционов было сэкономлено 100 млн руб. Эти средства были направлены на восемь дополнительных объектов сверх плана.

Строящийся участок дороги Пермь — Екатеринбург будет сдан осенью, за исключением одного «проблемного» места, где три газопровода сходятся вместе. Эта часть трассы будет завершена к зиме.

Создание аквапарка

«Мы рассматриваем в качестве приоритетной площадку под аквапарк в Орджоникидзевском районе. Но инвестор ещё не найден, поскольку такие объекты, как аквапарк, очень чувствительны к стоимости заёмных денег. Когда стоимость высокая, как сейчас, такого рода проекты очень сложно окупаются», — поделился Максим Решетников и признался, что о динамике проекта ничего сказать пока не может.

Реорганизация Сбербанка

«Меня очень сильно волновал вопрос реорганизации Сбербанка в крае и сокращения числа рабочих мест. В результате мы договорились, что Сбербанк разместит здесь отдельное подразделение — центр обслуживания банкоматов, устройств самообслуживания. Общее число рабочих мест составит там 1060», — сообщил Максим Решетников и добавил, что цель визита руководителя Сбербанка Германа Грефа 28 июня в Пермь — посмотреть, как этот центр обустраивается.