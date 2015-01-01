Продлены полномочия генерального и исполнительного директоров «Амкара»

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Как сообщает сайт ФК «Амкар», президент пермского футбольного клуба Геннадий Шилов принял решение продлить полномочия генерального директора клуба Игоря Резвухина ещё на три года.

«Игорь Юрьевич — один из лучших руководителей нашего клуба. Он пришёл в «Амкар» в конце 2014 года, когда под вопросом было не только наше место в РФПЛ, но и само существование команды. Вместе с ним в «Амкар» вернулись стабильность и основательность, без которых основатели клуба не представляют своё детище. Игорю Резвухину удалось почти невозможное: под его руководством были решены финансовые проблемы, и при этом команда сохранила прописку в Премьер-лиге», — отмечает Геннадий Шилов.

Также стало известно, что исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов продлил контракт с клубом — тоже на три года.

«По каждому из направлений, которые курирует Маслов, клуб является одним из лучших в РФПЛ. Например, нашу трансферную и селекционную работу специалисты часто называют едва ли не образцовой. Усилия «Амкара» по популяризации футбола и развитию клубных СМИ впервые в истории клуба были отмечены почётной наградой РФС и РФПЛ — мы получили премию «Премьер», — говорит генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

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