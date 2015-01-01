В Перми появится «Умный зал» для реабилитации маломобильных пациентов

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27 июня состоялась международная научно-практическая конференция в городской клинической больнице №4 г. Перми, где обсуждался метод пространственно-функциональной реабилитации (ПФР), сообщает краевой минздрав.

ПФР направлена на восстановление повседневной деятельности пациента с тяжёлым двигательным дефицитом с учётом его потребностей, что отличает метод от традиционного подхода, который ориентирован на восстановление отдельных функций. Метод создан научной группой академика РАН Константина Лядова и уже широко используется в Москве на базе ГК «Медси».

«Для Пермского края эта методика чрезвычайно актуальна, и в ближайшее время мы определим, какая клиника примет участие в пилотном проекте её внедрения», — говорит директор КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» Владимир Бронников.

В «Умном зале» предполагают проводить ступенчатые круговые тренинги длительностью не менее 60 минут. Каждая цепочка последовательных действий воспроизведёт вид определённой повседневной активности.

«В рамках пилотного проекта мы внедрили методику восстановления больных, перенесших инсульт. В результате нам удалось обеспечить достижение значительно более высокого уровня независимости пациентов в повседневной жизни, чем при стандартных методах реабилитации», — рассказал академик РАН Константин Лядов.

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