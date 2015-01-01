Почти мистическая история Сергей Полунин и Наталья Осипова исполнят роли Евгения Панфилова и его музы на вечере памяти хореографа

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Когда Сергей Райник, художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова», рассказывает о проекте хореографического вечера в память основателя театра, который планируется провести в сентябре, он честно предупреждает: «В этой истории очень много эзотерики».

Идея события принадлежит Елене Глорио, которая была солисткой в коллективах Евгения Панфилова и звездой пермской танцевальной эстрады ещё в 1980-90-х годах. Позже она основала собственное варьете и отправилась покорять Европу. В прошлом году Елена разыскала Райника через соцсети. Оказалось, что у неё случилась переоценка ценностей: бросив суетную жизнь в шоу-бизнесе, она ухаживает за больными в туринском хосписе.

По словам Райника, Елена рассказала ему о замысле, который явился ей откуда-то свыше.

13 июля нынешнего года исполняется 15 лет со дня гибели Евгения Панфилова. Елена Глорио считает, что душа хореографа именно в эти дни должна покинуть «нашу систему» (что бы это ни значило), и, чтобы астральный Панфилов благополучно добрался до высших сфер, надо придать ему ускорение мощным, энергетичным творческим толчком, наполненным светом нашей цивилизации.

Елена выслала Райнику музыку, которая должна стать основой будущего спектакля о Панфилове. По словам руководителя театра, на первый взгляд, это абсолютно эклектичная подборка: главная тема — чакона из партиты ре минор Баха, но к ней добавлены самые разные мелодии, очень неожиданные, вроде титульной песни из фильма о Джеймсе Бонде Skyfall или песен барда Елены Фроловой. Однако, подумав, послушав, Райник решил, что в этом подборе музыкальных тем есть что-то панфиловское, и добавил к списку ещё некоторые произведения Баха. Общее время звучания — 72 минуты, это довольно много для современного балета.

Пригласить международных звёзд Сергея Полунина и Наталью Осипову на главные роли в спектакле тоже предложила Елена Глорио. Она прислала Райнику фото Полунина, где он похож на молодого Панфилова как брат-близнец, а сама отправилась в Мюнхен, где в сентябре 2016 года Полунин и Осипова танцевали в «Жизели». Елене удалось передать танцовщикам диск с 15-минутным фильмом о Панфилове, который она сама смонтировала из фотографий и видеозаписей. И тут выяснилось, что в декабре Наталья Осипова будет в Перми — танцевать в «Ромео и Джульетте»!

Наталья Осипова

Тут уж и Райник поверил, что это — судьба. Он уже загорелся этим проектом; по его словам, ставить перед собой высокую, практически недостижимую цель — это очень по-панфиловски. Когда Осипова приехала в Пермь, они встретились, и Наталья поразила пермского хореографа простотой в общении и открытостью к новым проектам. «Я мялся, робел, заикался. Но она — совершенное чудо, с ней сразу становится легко», — признаётся Райник. В финале беседы он решился спросить о возможной сумме гонорара и получил ответ в том смысле, что деньги ни её, ни Полунина в этом проекте не интересуют.

Началась длинная переписка с Осиповой, Полуниным и их общим менеджером Татьяной Токаревой. В мае уже нынешнего, 2017 года, Райник снова встретился с Осиповой в Перми, где она репетировала главную роль в «Жар-Птице» Стравинского в постановке Алексея Мирошниченко. Наталья подтвердила готовность участвовать в проекте, и были предварительно оговорены сроки работы.

Будущий балет получил название «Исповедь неуспевшего». Основной массив хореографии будет ставить сам Райник, но он хотел бы, чтобы по крайней мере два фрагмента поставили другие хореографы: в балете будет эпизод, когда молодой Панфилов очарован классическим балетом, и авторы проекта хотели бы, чтобы в этот момент к работе подключился художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко, а фрагмент «Моя дочь — моё сердце» должна ставить Арина Панфилова.

В августе Сергей Райник собирается в Белград, где Сергей Полунин открыл свой творческий центр. Именно там будут проходить основные репетиции балета. Вечер памяти Евгения Панфилова «Исповедь неуспевшего» планируется провести на сцене Пермского театра оперы и балета 18 сентября.

Когда Сергей Райник говорит об этой работе, он щедр на лирические исповеди: «Я думал, что уже никогда не испытаю те эмоции, которые я испытывал, когда был впервые влюблён. И вот теперь я снова это чувствую». По его словам, в этой истории — тот творческий вызов, который давно ждал театр «Балет Евгения Панфилова». Если всё удастся, это будет выход на новый уровень — хореографический, продюсерский и творческий. «Весь балетный мир будет смотреть в эту точку», — говорит Райник.