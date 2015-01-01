«Небесная ярмарка» в этом году примет слёт социальных предпринимателей

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1 июля в Кунгуре в рамках международного фестиваля «Небесная ярмарка — 2017» состоится слёт социальных предпринимателей. Он станет площадкой обмена опытом и выработки новых решений в социальном бизнесе.

Кунгур — знаковое место в истории уральского предпринимательства. На протяжении нескольких веков сюда стекались предприимчивые люди, осваивали территорию, вели торговлю, создавали новые производства. В XXI веке город стал развиваться как туристический центр. Тысячи людей ежегодно приезжают на ставшую знаменитой «Небесную ярмарку». В прошлом году в рамках фестиваля в работе площадки «Город мастеров» приняли участие порядка 200 ремесленников, а в этом году Кунгур впервые примет слёт социальных предпринимателей.

В слёте примут участие социальные предприниматели, ремесленники, развивающие традиционные народные промыслы Прикамья, потенциальные инвесторы и эксперты. В программу события войдут конкурсы, отбор поставщиков продукции торгового дома «Больше, чем покупка!», «Сделано в Пермском крае», а также выступления экспертов социального предпринимательства.

Уже несколько лет в России проходят общероссийские и региональные слёты социальных предпринимателей, организованные фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Пермский край впервые провёл такое мероприятие в прошлом году — оно состоялось в Полазне в рамках празднования 25-летнего юбилея компании «ЛУКОЙЛ» и собрало порядка сотни предпринимателей.

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