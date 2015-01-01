На горе Крестовой показали спектакль «Ромео и Джульетта» Выходные в Губахе: горы, любовь и балет

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В минувшие выходные, 24 и 25 июня, в Губахе состоялся фестиваль «Тайны горы Крестовой», где зрители увидели спектакль по мотивам легендарной пьесы «Ромео и Джульетта» в исполнении «Балета Евгения Панфилова».

Для того чтобы посмотреть постановку «Балета Евгения Панфилова», которая имела три номинации на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска», почти 20 тыс. зрителей поднялись на гору. Персонажи балета по пути на Крестовую приветствовали зрителей и желали приятного просмотра.

«Панфиловцы» смогли удивить публику своим оригинальным хореографическим прочтением истории, уже давно ставшей классикой. Минимум декораций — только склоны гор и закат — максимально полно смогли передать чувства каждого героя под музыку Сергея Прокофьева.

На площадке фестиваля гости могли не только увидеть именитый балет, но и побывать в музыкальных гостиных, где проходили вокальные выступления местных артистов. Каждый гость мог купить сувениры, попробовать пряники или заглянуть в медовую лавку.

Ещё одним символом любви фестиваля в выходные, помимо «Ромео и Джульетты», стал подарок от Уральского завода противогололёдных материалов (УЗПМ), который поддержал романтичное настроение гостей, предоставив возможность сфотографироваться на фоне светящегося сердца.

«Уже четыре года мы поддерживаем проект «Тайны горы Крестовой», потому что это поистине культурно значимое для Пермского края событие. В этом году мы решили сделать гостям особенный подарок — отличное настроение и тёплые воспоминания», — комментирует генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» за шесть лет существования стал визитной карточкой не только Губахи, но и Пермского края, за это время его посетили около 50 тыс. зрителей. В прошлом году проект фестиваля «Закат на Крестовой» порадовал зрителей рок-оперой «Юнона» и «Авось» в постановке Театра Алексея Рыбникова, а в 2015 году на сцене был показан мюзикл «Алые паруса» Пермского академического Театра-Театра.

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