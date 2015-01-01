Пермский волейбольный клуб «Прикамье» находится под угрозой закрытия

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Как сообщает на сайте volleyclub.org волейбольного клуба «Прикамье» директор и главный тренер клуба Владимир Путин, после визита врио губернатора Максима Решетникова на стадион «Энергия», состоявшегося 20 июня, Путин был приглашён к министру физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олегу Глызину. В результате встречи выяснилось, что у существует дилемма: либо клуб самостоятельно находит 17,5 млн руб. на дальнейшую деятельность, после чего клубу выделяется такая же сумма из бюджета, либо закрывается.

По словам Владимира Путина, этой суммы будет достаточно для поддержания работы клуба до конца года, а также для погашения долга в размере 7 млн руб., который образовался из-за недофинансирования клуба в предыдущие сезоны.

Напомним, что 9 апреля ВК «Прикамье» стал бронзовым призёром чемпионата России и получил возможность участвовать в турнире за выход в Суперлигу, но в связи с финансовыми проблемами на переигровку не приехал и не проводит тренировки в течение почти трёх месяцев.

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