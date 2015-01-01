В районе пермских пробок резко вырос интернет-трафик

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После закрытия на капитальный ремонт Северной дамбы жители Перми убедились, что в пробках стоять нескучно. Благодаря высоким скоростям за первые дни реконструкции дороги интернет-трафик в главной пермской пробке вырос на 200% и уже составляет 1,3 Тб в день. Этот объём информации сопоставим со скачиванием 1,5 млн фото известной пермячки, актрисы Зои Бербер.

Согласно исследованию агентства Mobile Speed Rating, в поездках без пассажиров 65% водителей пользуются смартфоном, преимущественно навигационными сервисами, а также слушают музыку онлайн или аудиокниги. Чтобы водители могли по максимуму использовать свои смартфоны и планшеты в дороге, связисты подготовили сеть к повышенным нагрузкам.

«МегаФон» не может влиять на скорость дорожных работ, но разогнал мобильный интернет в ожидаемых местах пробок до 75 Мбит/с. Это бульвар Гагарина, улица Макаренко, район Новой дамбы и площади Дружбы. Во всех этих местах интернет-трафик за несколько дней вырос в 1,5 раза и больше», — говорит директор Пермского отделения компании «МегаФон» Пётр Козловский.

В зоне действия сети LTE в Пермском крае уже живут более двух миллионов абонентов «МегаФона». В 2017 году жители региона открывают для себя сеть четвёртого поколения со скоростью 1 000 человек в неделю, именно столько устройств с поддержкой 4G продаётся в салонах связи.

Настроиться на быстрый интернет и качественные услуги пользователи могут самостоятельно. Узнать, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью запроса *507#. При необходимости её можно бесплатно заменить в любом офисе оператора. Для более надёжного интернета также рекомендуется установить антивирус, обновить программное обеспечение гаджета и, если мобильному устройству более двух лет, приобрести более современный смартфон.