Квартиры на окраинах Перми стоят как на курортах Европы

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Портал по выбору недвижимости N1.RU подсчитал, какое жильё по цене квартир в обычных пермских многоэтажках можно купить за рубежом. При подсчётах использовалась база заграничной недвижимости сайта prian.ru по курсу 66 руб. за 1 евро. Во внимание не принимались налоги, комиссия риелтора, а также расходы на регистрацию сделки купли-продажи.

Фото: Константин Долгановский

Для подсчётов аналитики взяли средние цены на вторичном рынке. Сейчас двухкомнатная квартира в Перми в среднем стоит 2,5 млн руб., а самые низкие средние цены на «двушки» есть в Орджоникидзевском районе — 1,8 млн руб.

Как оказалось, несмотря на высокий обменный курс, у владельцев жилья на окраинах Перми есть выбор недвижимости за рубежом. Так, за 1,8 млн руб. (в пересчёте на евро —27 тыс.) есть большой выбор квартир площадью 40—50 «квадратов» на курортах Болгарии. В частности, 25 тыс. евро просят за двухкомнатную квартиру (53 «квадрата») в Варне, а 26,5 тыс. евро — за меблированную квартиру (45,6 кв. м) с террасой в Лозенеце.

У собственника квартиры стоимостью 2,5 млн руб. на руках окажется почти 38 тыс. евро. Этих денег хватит на меблированную квартиру в испанской Торревьехе площадью 48 кв. м рядом с морем или на квартиру такого же размера рядом с пляжем в местечке Ла Мате.

Владелец однокомнатной квартиры со стильным ремонтом в латвийской Юрмале готов продать свою недвижимость за 35 тыс. евро.

«Средние цены на квартиры в крупных российских городах сопоставимы с ценами на более просторное жильё за рубежом. Несмотря на это, чаще всего россияне, принявшие решение перебраться за границу, предпочитают аренду, чтобы иметь запасной аэродром в виде недвижимости в России», — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.