Юная пермячка приняла участие в международных мастер-классах по игре на виолончели

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В Берлине прошли международные мастер-классы виолончелиста Давида Герингаса в рамках Международной музыкальной академии Дилана Блэкмора.

Виолончелистка Мария Слащёва, учащаяся пермской детской музыкальной школы №3, приняла участие в мастер-классах Blackmore International Music Academy, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Мария была поощрена участием в этом мероприятии в качестве специального приза жюри XVII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», который прошёл в декабре прошлого года в Москве.

«Я имела возможность пообщаться с замечательным и уважаемым мной виолончелистом, который занимался со мной и дал полезные музыкальные советы. Там же я познакомилась с молодыми музыкантами из разных стран и выступала с ними в одном концерте», — рассказывает Мария Слащёва.

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