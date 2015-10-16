В Березниках открыт счёт второй сотне расселяемых аварийных домов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Глава Березников Сергей Дьяков подписал постановления о признании аварийными восьми жилых домов. Согласно этим документам аварийными признаны дома на ул. Котовского, 22, 24; пр. Ленина, 7, 9, 12, 24; ул. Челюскинцев, 6 и ул. Мира, 34.

В течение июля собственникам этого жилья будут вручены постановления о признании их домов аварийными, а также другие документы, предусмотренные постановлением администрации Березников от 16.10.2015 г. №2503 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники».

Сегодня ведётся активное переселение жителей Березников из аварийного жилья по программе переселения горожан. Согласно проекту из бюджетов Федерации, Пермского края и «Уралкалия» в городе финансируется строительство микрорайона «Любимов», где уже сданы в эксплуатацию первые пять домов. Всего же в микрорайоне планируется построить более 250 тыс. кв. м жилья.

«Новый компаньон»