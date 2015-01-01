Пермяки смогут быстрее получать справки с места жительства

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МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» сообщает, что процедура получения единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счёта или справки с места жительства получить в день обращения. Ранее срок выдачи справки составлял до 10 дней.

Данная муниципальная услуга является одной из самых массовых — за 2016 год более 50 тыс. заявлений. Она доступна для пермяков также на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Заявление на получение справки также можно подать на Едином портале государственных и муниципальных услуг через компьютер или другие мобильные устройства.

«Новый компаньон»

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