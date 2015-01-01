Эти летом в Перми благоустроят 74 двора Свердловского района

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Перми начали ремонтировать дворы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает администрация Свердловского района, от жителей района поступило 213 заявок, 74 из них будут реализованы в этом году, остальные 139 включены в план работ на 2018-2022 годы.

«Мы стараемся улучшить условия проживания жителей нашего района. В планах на ближайшие пять лет возвести во дворах Свердловского района детские площадки, озеленить территорию и уложить асфальт вокруг домов. Специалисты администрации ежедневно контролируют ход работ на объектах для своевременного и качественного выполнения работ», — отмечает и.о. главы администрации Свердловского района Василий Пастух.

К работам по благоустройству приступили по адресам: ул. Фонтанная, 6, ул. Весёлая, 1, ул. Вижайская 14, 16, 18, 20, ул. Лодыгина, 20, ул. Курчатова, 1, ул. Куйбышева, 155, ул. Новосибирская, 4, ул. Полазненская, 26, ул. Коломенская, 7, ул. Кустовая, 7, ул. Краснополянская, 10, 12, ул. Холмогорская, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

На придомовых территориях отремонтируют тротуары, установят ограждения, покрасят бордюры, проведут озеленение, отремонтируют и установят детские и спортивные площадки, обустроят парковочные места и зоны отдыха.

В этом году в планах и благоустройство одного из самых больших дворов микрорайона Краснова (ул. Солдатова, 36, 38, Серебрянский проезд, 3). Проектом предусмотрена установка волейбольной площадки, игровых элементов для детей младшего возраста, тренажёрной площадки, точечная установка зон отдыха для взрослых, скамеек и урн, озеленение, обустройство тротуара, ремонт дворового проезда.

Напомним, работы идут во всех районах города. Всего в этом году отремонтируют 188 дворов по 309 адресам. В Свердловском районе уже завершены работы по адресам: ул. Народовольческая, 30, 32, 33, ул. Елькина, 7.