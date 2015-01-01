В молодёжном составе «Амкара» новый главный тренер

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На смену Константину Парамонову пришёл литовский специалист Робертас Пошкус.

Робертас Пошкус хорошо известен многим любителям отечественного футбола по выступлениям в чемпионате России за клубы «Крылья Советов», «Зенит», «Ростов».

Под руководством нынешнего главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева он провёл три сезона в самарских «крылышках» — в 80 матчах литовский нападающий забил 24 мяча. В 47 играх за национальную сборную отметился восемью точными ударами по воротам соперников.

По окончании карьеры игрока Робертас Пошкус в 2013 году перешёл на тренерскую работу, получил лицензию PRO УЕФА. В течение трёх последующих лет работал главным тренером клубов «Гранитас» и «Йонава», выступающих в чемпионате Литвы.

Прежний тренер пермской «молодёжки» Константин Парамонов остаётся в системе «Амкара», сообщает пресс-служба клуба. Напомним, Константин Парамонов является лучшим бомбардиром пермской команды за всю её историю — в 337 проведённых матчах за «Амкар» он забил 188 мячей.