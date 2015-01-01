На сайте проекта «Управляем вместе» зарегистрировалось более 2 тыс. человек
Вчера, 27 июня, на заседании Совета глав муниципальных образований министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров рассказал о работе проекта «Управляем вместе».
«Люди в портал поверили. Лично читайте, что ваши
подчинённые отвечают на сообщения. По большому числу вопросов нужна
ваша личная позиция. Это наш с вами инструмент управления тем,
что происходит на местах», — обратился к участникам заседания глава Прикамья Максим Решетников.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Максим Решетников поручил Павлу Шевырову разработать на сайте удобный раздел для глав муниципалитетов.
Сейчас на сайте проекта доступна информация о строительстве
и ремонте 334 региональных и муниципальных дорог,
благоустройстве более 800 дворов и 5 парков, проектах
инициативного бюджетирования (89 заявок). Обратная связь доступна
по разделу «Дороги», а с 3 июля 2017 года —
по разделам «Дворы» и «Парки».
Отмечается, что на сайте call-центра Пермского
края «Управляем вместе» зарегистрировано более 2200 жителей, которыми
отправлено более 100 сообщений. Самое большое количество сообщений
по объектам в Краснокамском районе, Перми и Пермском районе.
В основном люди жалуются на то, что работы на определённых
объектах не ведутся, информация по объекту не соответствует
действительности, работы выполнены с ненадлежащим качеством.