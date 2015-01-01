На сайте проекта «Управляем вместе» зарегистрировалось более 2 тыс. человек

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Вчера, 27 июня, на заседании Совета глав муниципальных образований министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров рассказал о работе проекта «Управляем вместе».

«Люди в портал поверили. Лично читайте, что ваши подчинённые отвечают на сообщения. По большому числу вопросов нужна ваша личная позиция. Это наш с вами инструмент управления тем, что происходит на местах», — обратился к участникам заседания глава Прикамья Максим Решетников.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Максим Решетников поручил Павлу Шевырову разработать на сайте удобный раздел для глав муниципалитетов.

Сейчас на сайте проекта доступна информация о строительстве и ремонте 334 региональных и муниципальных дорог, благоустройстве более 800 дворов и 5 парков, проектах инициативного бюджетирования (89 заявок). Обратная связь доступна по разделу «Дороги», а с 3 июля 2017 года — по разделам «Дворы» и «Парки».

Отмечается, что на сайте call-центра Пермского края «Управляем вместе» зарегистрировано более 2200 жителей, которыми отправлено более 100 сообщений. Самое большое количество сообщений по объектам в Краснокамском районе, Перми и Пермском районе. В основном люди жалуются на то, что работы на определённых объектах не ведутся, информация по объекту не соответствует действительности, работы выполнены с ненадлежащим качеством.