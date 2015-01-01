Владимир Аликин подал документы на выдвижение в качестве кандидата на выборы губернатора

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В Избирательную комиссию Пермского края 27 июня представил документы на выдвижение кандидат на должность губернатора Пермского края Владимир Аликин, выдвинутый региональным отделением политической партии «Справедливая Россия».

Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счёта для формирования избирательного фонда; он предложил кандидатуру уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

По мнению собеседника «Нового компаньона» в Избирательной комиссии Пермского края, с выдвижением Владимира Аликина список потенциальных кандидатов в губернаторы края закрыт. Напомним, срок выдвижения заканчивается 29 июня. После этого выдвиженцы приступят к прохождению «муниципального фильтра».