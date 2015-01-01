Ситуация с выдачей сертифиактов в летние лагеря в Перми нормализовалась

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Сегодня, 27 июня, на заседании Пермской городской думы заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева выступила с докладом об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 году.

Людмила Гаджиева уделила особое внимание распределению полномочий по организации летнего отдыха для детей между краем и муниципалитетом.

Фото: permforum.ru

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми:

— Край определяет порядок оздоровления детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях: категории, которые могут рассчитывать на бюджетную поддержку, расчётную стоимость путевки, сами формы бюджетной поддержки и объём финансирования на эти цели. Город исполняет переданные полномочия в рамках выделенных средств, а также аналогично краю устанавливает свой порядок и объём финансирования для организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха и палаточных лагерях.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, количество сертификатов в загородные и санаторные лагеря, выданных в этом году, на 39% превышает прошлогоднее количество за тот же период. Общий объём средств бюджета, зарезервированный на сертификаты, составляет 116 млн руб.

Около 50% сертификатов получили семьи со среднемесячным доходом, не превышающим величины двух прожиточных минимумов.

Также в этом году выдано около 500 бесплатных путёвок детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

На начало июня было подано около 1 тыс. заявлений на компенсацию части расходов для оплаты путевки. По предварительным прогнозам, компенсацию получат более 2 тыс. семей. На эти цели из краевого бюджета выделят 27 млн руб.

На 18% увеличился спрос на лагеря досуга и отдыха, а также на лагеря палаточного типа. Это обуславливается расширением спектра предложений и тем, что родители продолжают системно информироваться о возможностях получения поддержки.

Напомним, в начале июня появилась информация, что из-за ажиотажного спроса возник дефицит сертификатов. По сообщению пресс-службы, ситуация с выдачей сертифиактов сегодня нормализовалась, работа идёт в обычном режиме.