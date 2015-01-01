Олег Хараськин озвучил пункты своей предвыборной программы «Пермский край — это не только Пермь. Жители села и малых городов — в центр внимания власти!»

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Руководитель Института регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив, в прошлом министр сельского хозяйства и заведующий приёмной президента Российской Федерации в Пермском крае Олег Хараськин провёл пресс-конференцию, где заявил, что выдвигается на пост губернатора Пермского края от партии «Великое Отечество», и озвучил главные пункты своей предвыборной программы.

Олег Хараськин, руководитель Института регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив:

— Пункты моей предвыборной программы простые и жизненные, в их основе лежит судьба простого человека. Иногда мы, политики, забываем это, запуская проекты, формируя планы и программы. Если исходить из внутренних причин моего решения — это зарастающие поля, брошенные деревни, сёла, умирающая медицина, образование и никому не нужные люди из простой глубинки. Мы уже лет двадцать слышим про разные модернизации, программы, проекты, кластеры, но надо признать честно и трезво: сегодня Пермский край умирает, муниципалитеты умирают. Мы не используем все ресурсы, которые есть для нашего развития.

В выступлении несколько раз отмечалась важность работы с удалёнными районами края. «Пермский край — это не одна Пермь, это множество малых городов и поселений. Об этом надо помнить и поставить в приоритет».

Затронул Олег Хараськин и темы «перезагрузки» в системе местного самоуправления, возвращения налогов на местный уровень, системной работы на уровне власти в вопросах нравственности общества и борьбы с коррупцией. В отношении последнего Хараськин считает, что сама региональная власть и её руководители должны стать помощниками правоохранительных органов, занимающихся борьбой с коррупцией. «Главным заказчиком такой борьбы должен быть сам губернатор Пермского края», — заявил Хараськин.

Справка

Олег Хараськин — руководитель Института регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив.

Родился в 1968 году в Чернушке. Учился, был комсомольцем. Два года отслужил в армии. Имеет два высших образования. Закончил факультет экономики, финансов и коммерции в ПГСХА в 1991 году, а позже Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Дважды избирался депутатом Земского собрания. В 2001 году в возрасте 32 лет был выбран главой Чернушинского района. Через четыре года вновь получил большинство голосов и продолжил возглавлять район. Спустя год был приглашен на пост министра сельского хозяйства Прикамья и перешел работать в правительство Пермского края.

Всегда старался помочь малым городам и сёлам. Успешно реализовал 11 инвестиционных проектов. Поддерживал молодёжь, которая была готова работать в деревне. Следующая должность — заместитель генерального директора ООО «Уралгазсервис», где Олег Алексеевич занимался газификацией деревень и городов. После трех лет успешной работы перешел в приемную президента Российской Федерации Пермского края. 6 лет руководил аппаратом главного федерального инспектора. Участвовал в открытии Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина и Пермского суворовского училища.

После создал с коллегами и единомышленниками Институт регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Последние месяцы активно занимается политической и общественной деятельностью.