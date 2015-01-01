Пермячка представит Россию в первенстве мира по подводному спорту

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В Туле 26 июня завершилось первенство России по подводному спорту — марафонские заплывы в ластах среди юниоров и юниорок от 14 до 17 лет, в котором приняли участие спортсмены из 12 регионов России.

От Перми в первенстве участвовала ученица детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта Анастасия Мулькова.

На дистанции 2 км Анастасия пришла третьей, а на дистанции в 6 км заняла четвёртое место. Благодаря этим результатам она смогла войти в состав сборной России по подводному плаванию. Мулькова примет участие в первенстве мира, которое пройдет в Томске с 31 июля по 6 августа.