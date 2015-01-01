Олег Хараськин выдвинулся на выборы губернатора Период выдвижения кандидатов заканчивается 29 июня

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27 июня 2017 года в Избирательную комиссию Пермского края представил документы на выдвижение кандидат на должность губернатора Пермского края Олег Хараськин. Он выдвинут Пермским региональным отделением Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество», — сообщают в крайизбиркоме.

Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счёта для формирования избирательного фонда. Олег Хараськин также предложил кандидатуру уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края пройдёт до 29 июня 2017 года.