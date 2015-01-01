В Пермском крае за полгода почти 400 человек отравились непищевым спиртом

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В период с 31 марта по 26 июня 2017 года Роспотребнадзор проверил 800 объектов, осуществляющих торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, на 67 из которых (8,4%) выявлена незаконная реализация такой продукции.

По данным мониторинга отравлений химической этиологии, с 1 января по 26 июня 2017 года среди населения Пермского края зарегистрировано 393 случая отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 258 (65,6%) — со смертельным исходом. Эти показатели являются минимальными за последние пять лет.

Напомним, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача России от 27 марта 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны приостановить на 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (кроме стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукцией), в которых содержание этилового спирта составляет более 28% и которые реализуются по цене ниже розничной стоимости водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра.

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