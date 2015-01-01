В Прикамье почти 30 тыс. семей получили субсидии на оплату ЖКУ

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Пермьстат сообщает, с января по март 2017 года в Пермском крае субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 29,9 тыс. семей, что составляет 2,9% от общего числа семей, проживающих в крае.

Сумма начисленных субсидий — 197,5 млн руб., возмещённых за счёт бюджетных средств — 184,9 млн руб. Среднемесячный размер субсидий на семью в отчётном периоде составил 2201,0 руб.

В Пермском крае общая численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате ЖКУ, за прошедший год составила 569,9 тыс. человек.

Объём средств на предоставление социальной поддержки по оплате ЖКУ — 1139,1 млн руб. Фактически возмещено средств на предоставление социальной поддержки из бюджетов всех уровней с учётом прошлых периодов 1118,2 млн руб. (98,2 %).

Доходы организаций и предприятий, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере, с января по март 2017 год составили 28,2 млрд руб.

Расходы на производство жилищно-коммунальных услуг составили 25,3 млрд руб.