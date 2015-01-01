С 1 июля будут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения

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С 1 июля 2017 года в действие вступают новые тарифы на электроэнергию — напоминает компания «Пермэнергосбыт».

По данным РСТ Пермского края, односоставный тариф для городских жителей, чьи дома оборудованы газовыми плитами, составит 3,77 руб./кВтч.

Для пользователей электроплит односоставный тариф составит 2,68 руб./кВтч. Такой же тариф будет у жителей посёлков и дачников.