В Индустриальном районе продавали индейку, заражённую «птичьим гриппом»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю, в Индустриальном районе Перми была обнаружена продукция с РНК вируса гриппа А птиц субтип Н5, который иначе называется «птичий грипп».

Голень индейки, в которой был обнаружен вирус, хранилась и реализовывалась на складе, который находится на ул. Самолётной, 70. Судя по информации на упаковке, продукт производился в Ростовской области компанией «Евродон». Дата выработки — 1 февраля 2017 года.

Сама компания «Евродон» опровергает какую-либо причастность к данному инциденту.

На данный момент на компанию-производителя, выпускавшего товар, составлен протокол об административном правонарушении.