ОАК погасила задолженность перед АО «ОДК-Пермские моторы» Сумма долга составила около 2 млрд рублей

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Задолженность ОАК перед АО «ОДК-Пермские моторы» возникла в результате несвоевременной оплаты поставок двигателей ПС-90А-76 для самолётов Ил-76, изготавливающихся на ульяновском АО «Авиастар-СП», — сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

В начале июня вопрос о ликвидации задолженности ОАК перед пермскими моторостроителями был поднят врио губернатора Прикамья Максимом Решетниковым на совещании с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В «ОДК-Пермские моторы» подтвердили «Новому компаньону» информацию о погашении долга, однако отметили, что погашение задолженности с визитом министра промышленности никак не связано. «ОАК долго шли к выплате долга и наконец изыскали средства», — отметили в пресс-службе «ОДК-ПМ». Ранее заявлялось, что ОАК для погашения задолженности перед «ОДК-Пермские моторы» планирует привлечь кредитное финансирование.

По данным отчётности «ОДК-ПМ» за 2016 год, выручка предприятия составила 24,2 млрд руб., чистая прибыль 77,2 млн руб. Размер дебиторской задолженности по итогам того же периода — 6,4 млрд руб. В том числе задолженность перед заводом его собственника — АО «ОДК» — составляет 1,87 млрд руб., задолженность АО «ОАК-ТС» — 1,77 млрд руб., долг ПАО «ОАК» — 356,6 млн руб., задолженность ПАО «Туполев» составила 728,7 млн руб., долг АО «Металлист-ПМ» — 408,4 млн руб.