Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 27 июня

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Оптимизм или оптимизация? Пермская промышленность находится в состоянии хронической депрессии.

Новый аэропорт готов на 75%. Открыть его планируется 1 декабря.

Губернатор. Иван Кошко, пермское экономическое чудо и современность: заметки сентора Андрея Климова.

«В Москве надо делать, как в Перми». Эксперты рассуждают о необходимости закрытия Северной дамбы в Перми.

Автогражданка попала в сети. Продажи электронных полисов ОСАГО в Пермском крае выросли в разы, и это может стать толчком для развития онлайн-страхования.

«Химия» взаимодействия. Как проложить путь от идеи до коммерциализации.

Будем кормить соседей. «Битву стартапов» в Тюмени выиграл пермский проект.

Николай Максимович: Возможно всё. Вопрос в стоимости. Известный учёный — о главных экологических проблемах края и о том, как кролики помогли в уничтожении химоружия.

«Вторичный» ценопад. За последние два с половиной года цены на вторичное жильё изрядно «просели».

Без эмоций? Власти Прикамья пытаются вести конструктивный диалог с обманутыми дольщиками.

На каникулы! Депутаты заксобрания оценили освоение бюджета и приняли ряд законопроектов.

Семеро смелых. Сформирован пул кандидатов в губернаторы Пермского края.

Лица завтрашнего балета. Пермское хореографическое училище представило свой 63-й выпуск.

Воспоминания о несбывшемся будущем. Екатеринбуржцы публично восхитились пермским конструктивизмом на выставке «Неуловимый авангард».

Истории любви продолжаются. На горе Крестовой в Губахе снова состоялся «Балет на закате».

Спектакль состоится в любую погоду. Уличные театры покорили огонь, воздух и сердца пермяков.

Поматросили, но не бросили. На XI парусной регате на Кубок санатория «Демидково» проигравших не было.

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