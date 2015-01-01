Проекты пермяков получили гранты молодёжного форума «iВолга-2017»

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23 июня завершился форум «iВолга-2017», по итогам которого два пермских проекта получили гранты размером 250 тыс. руб., а один был удостоен специального приза.

«iВолга» — это молодёжный образовательный форум, который включает в себя презентации проектов, научные конференции, тренинги и мастер-классы. В этом году он прошёл в Самарской области под патронатом представителя президента РФ в Приволжском ФО Михаила Бабича и при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

В направлении «Патриотическое воспитание» грант получил проект «Людочка» пермячки Марии Синициной. Он заключается в создании буклетов и видео о малолетних узниках концлагерей с целью познакомить школьников с историей детей войны.

В направлении «Инновации и экология» третий раз подряд грант получил проект «Трёхколесный велосипед» Ивана Лебедева. Его изобретение предназначено для людей с диагнозом ДЦП. Изобретение Ивана весит в два раза меньше, чем другие модели для паравелоспорта.

Специальный приз получила Дарья Белякова-Тихонова и её проект «История Прикамья через интеллектуальные игры». Пермячку поощрили бесплатной поездкой в Звёздный городок.

Пермский край на форуме представляли 70 человек, 40 из них — из Перми.