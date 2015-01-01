«Уралкалий» получил рекомендации от ФАС России по обеспечению доступа к приобретению хлористого калия
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«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, сообщает о получении от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России обновлённых рекомендаций по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия.
«Уралкалию» рекомендовано устанавливать цену на хлористый калий для всех групп потребителей в РФ не выше минимальной экспортной цены.
Таким образом, ФАС подтвердила принцип ценообразования и обеспечения потребностей внутреннего рынка в хлористом калии, который применялся компанией в период с 2012 по 2017 годы.
Срок действия рекомендаций — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
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