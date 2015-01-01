«Единая Россия» предлагает создать «корпоративные» детсады

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На заседании Социальной платформы партии «Единая Россия», которое было посвящено доступности дошкольного образования для детей до трёх лет, принято предложение, которое направлено Министерству образования и науки РФ. Суть предложения — проработать концепцию образования и воспитания детей в возрасте до трёх лет и внедрять в регионах практику создания на предприятиях и в офисах мест для временного пребывания детей — так называемых «корпоративных» детских садов.

Как сообщил председатель Социальной платформы партии, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, резолюция заседания будет рассмотрена на заседании президиума Генсовета «Единой России».

«Удалось добиться обеспечения детей от трёх до семи лет местами в детских садах, и теперь необходимо решать проблему с яслями. По данным Министерства образования, доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет на сегодняшний день в среднем составляет 83,15%. Большое количество женщин хотели бы выйти на работу, однако им попросту не с кем оставить детей ясельного возраста. И эту проблему необходимо решать», — отметил Рязанский.

По итогам заседания было принято решение о проведении региональными исполкомами партии мониторинга потребности мест в дошкольных образовательных организациях для детей до трёх лет в разрезе муниципальных образований субъектов, а правительству РФ предложено разработать программу строительства помещений под организацию групп для детей раннего возраста, а также создать межведомственную комиссию по легализации индивидуальных услуг по присмотру и уходу за детьми.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края