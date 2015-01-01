На Северной дамбе переустроят ливневую канализацию Движение автотранспорта будет открыто 1 августа

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На Северной дамбе подрядчиком ООО «ТСИ-Пермь» началась прокладка коллектора ливневой канализации — сообщает пресс-служба администрации Перми.

В минувшие выходные, 24 и 25 июня, была полностью разобрана контактная сеть для электротранспорта. Демонтаж щебёночного основания трамвайных путей и бортового камня ещё ведётся.

Проект капитального ремонта на Северной дамбе, помимо переустройства ливневой канализации, предусматривает укладку бесшовного рельсового полотна и продление третьей полосы, предназначенной для поворота на ул. Крупской.

Движение автотранспорта откроется к 1 августа 2016 года, а электротранспорта — к 1 сентября. Все работы по ремонту дамбы планируется завершить до 1 сентября 2018 года.