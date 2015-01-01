На вопросы по проблемам летней оздоровительной кампании ответят на «прямой линии»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

29 июня 2017 года в приёмной президента Российской Федерации в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, д. 64) состоится прямая телефонная линия по проблемам организации и прохождения летней оздоровительной кампании на территории Пермского края.

Время работы «линии» — с 14:00 до 15:00.

Номер 217-68-90 .

В работе линии примут участие представители Роспотребнадзора по Пермскому краю, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае, представители министерства образования и науки Пермского края, министерства здравоохранения Пермского края, министерства социального развития Пермского края.

На все вопросы по летнему детскому отдыху уполномоченными органами будут даны квалифицированные ответы в режиме онлайн.

«Прямая линия» организована в рамках исполнения поручения полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе об особом контроле ситуации по проведению летней оздоровительной кампании в 2017 году в ПрФО.