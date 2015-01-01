Пермским аграриям на «погектаровку» направят 496 млн рублей

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Как сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, начался приём документов на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки аграриям Пермского края за второй расчётный период.

На «погектаровку» в 2017 году из федерального и краевого бюджетов выделят 496 млн руб. В сравнении с прошлым годом размер выплат из краевой казны увеличился на 34,3 млн руб.

Субсидия, выделяемая сельхозпроизводителям из расчёта на 1 га посевных площадей, может использоваться для проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также для повышения плодородия и качества почв.