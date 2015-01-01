В Мотовилихе от незаконно установленных гаражей расчистили участок для строительства дороги

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По ул. Евгения Пермяка в Мотовилихинском районе Перми были демонтированы 104 металлических гаража. Участок, освобождённый от построек, будет использован для расширения проезжей части улицы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, владельцы гаражей не имели необходимых разрешений для использования земли. О необходимости убрать гаражи их неоднократно предупреждала администрация Мотовилихинского района.

В результате большую часть построек владельцы демонтировали в добровольном порядке. Остальные гаражи перемещены на место временного хранения по ул. Соликамской, 91.