Сформирован пул кандидатов в губернаторы Пермского края Семеро смелых

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Стал известен список претендентов на пост главы региона, который можно считать окончательным. В выборной кампании примут участие представители всех четырёх системных (представленных в Госдуме РФ) партий и, вероятнее всего, трёх внепарламентских партийных организаций.

Владимир Аликин

Фото: Сергей Глорио

Последней системной партией, которая определилась со своим претендентом на пост главы региона, стала «Справедливая Россия». Пермских «эсеров» будет представлять 69-летний доктор технических наук, профессор и экс-депутат гордумы Перми Владимир Аликин.

Владимир Аликин — компромиссная фигура в стане пермских справедливороссов. Из нынешних партийных функционеров никто не захотел выступать младшим спарринг-партнёром исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова на основных краевых выборах.

Теперь доктор технических наук Владимир Аликин должен воодушевить партийных сторонников и привести их на избирательные участки. Напомним, на прошедших 2016 году парламентских выборах «Справедливая Россия» в Пермском крае набрала немногим более 9% голосов.

Фото: Константин Долгановский

С другой стороны, участие в выборных баталиях оппозиционного политика, лидера движения «Выбор» Константина Окунева, под партийными знамёнами «Справедливой России» могло бы усилить позиции партии на политическом ландшафте Прикамья. По имеющейся информации, Константин Окунев вёл переговоры со «справедливороссами» о своём выдвижении и даже заручился в стане партии рядом влиятельных сторонников. Однако в ходе кулуарного противостояния был выдавлен на внесистемную территорию.

В итоге оппозиционного политика на выборы губернатора Пермского края выдвинуло региональное отделение партии «Города России». Такое решение было единогласно принято на региональной партийной конференции 23 июня.

Сам Константин Окунев заявлял о своём желании составить конкуренцию врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову ещё в феврале текущего года. Оппозиционный политик при наличии хороших ресурсов способен «раскачать» протестную повестку и сделать проходящие выборы более интересными, повысив таким образом явку на избирательные участки — и это сделает победу фаворита гонки более убедительной.

Однако Константину Окуневу ещё предстоит пройти «муниципальный фильтр». Напомним, по новому выборному законодательству всем претендентам на пост главы региона теперь необходимо предоставить в свою поддержку подписи 6% от общего количества муниципальных глав и депутатов избранных на прямых выборах. В соответствии с Федеральным законодательством они должны быть собраны не менее чем в 75% всех муниципалитетов. Это 234 подписи, из них не менее 51 подписи должно принадлежать главам и депутатам муниципальных районов (городских округов).

Если кандидаты от парламентских партий, скорее всего, пройдут муниципальный фильтр без особых проблем (с поддержкой администрации края), а вот внесистемным кандидатам может подписей и не достаться.

Фаворит предвыборной гонки Максим Решетников был выдвинут кандидатом от «Единой России». На парламентских выборах 2016 года партия власти набрала в регионе почти 43%.

От КПРФ кандидат в губернаторы Пермского края — московский юрист Ирина Филатова. В прошлом году Филатова баллотировалась на выборах в Госдуму РФ в Пермском крае по округу № 61, где заняла четвёртое место, уступив вице-президенту «Опоры России» Дмитрию Сазонову и депутатам регионального парламента Татьяне Каменских и Дарье Эйсфельд. На прошлогодних парламентских выборах в регионе коммунисты пришли к финишу с результатом, превышающим 14%.

От пермских жириновцев за симпатии пермяков будет бороться депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции ЛДПР Олег Постников. Партия на выборах 2016 года взяла в крае почти 16% голосов избирателей.

На выборы губернатора Пермского края от партии «Патриоты России» выдвинут член избирательной комиссии с правом решающего голоса Андрей Степанов. В связи с этим его полномочия, как члена крайизбиркома, были приостановлены. Не исключено, что Степанов может быть «техническим» кандидатом Максима Решетникова, и выдвигаться на случай, если все остальные конкуренты Максима Решетникова решат отказаться от участия в кампании, сделав голосование недействительным.

Олег Хараськин

Региональное отделение партии «Великое Отечество» уведомило крайизбирком о проведении конференции, где будет решаться вопрос о выдвижении кандидата на участие в выборах. В результате седьмым участником предвыборной гонки может стать экс-министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин.

Напомним, 29 июня заканчивается срок, в который партии могут выдвинуть своих кандидатов, а самовыдвижение не предусмотрено действующим законодательством. Таким образом, можно говорить, что других фамилий в избирательном бюллетене 10 сентября мы, скорее всего, не увидим.