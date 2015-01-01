Константин Окунев будет участвовать в выборах на пост губернатора Пермского края

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Пермское отделение партии «Города России» выдвинуло Константина Окунева на выборы губернатора Пермского края.

За выдвижение Окунева на участие в предвыборной кампании проголосовали все присутствующие делегаты.

В свою очередь, региональное отделение партии «Великое Отечество» уведомило крайизбирком о проведении конференции, где будет решаться вопрос о выдвижении кандидата на участие в выборах.

По нашим данным, региональное отделение партии «Великое Отечество» намерено выдвинуть на выборы губернатора бывшего министра сельского хозяйства края Олега Хараськина.

Напомним, выдвижение кандидатов на выборы губернатора Пермского края продлится до 29 июня. О своём участии в выборах губернатора уже заявили координатор реготделения, руководитель парламентской фракции Олег Постников (ЛДПР), врио губернатора Пермского края Максим Решетников («Единая Россия»), адвокат Ирина Филатова (КПРФ) и Андрей Степанов («Патриоты России»).