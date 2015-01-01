Трасса Пермского марафона пройдёт по центру города

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Пермь готовится принять масштабный спортивный праздник «Пермский международный марафон».

В эти дни на центральных улицах города начинается процедура сертификации трассы, которую проводит официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский.

Как стало известно, марафонская и полумарафонская дистанции, 42 км 195 м и 21 км соответственно, будут располагаться на ул. Ленина от Театра-Театра, Комсомольскому проспекту до ул. Полины Осипенко, а также на ул. Сибирской.

В администрации Перми пояснили, документ о сертификации трассы необходим для того, чтобы в случае установления рекорда, данный результат был официально признан спортивным сообществом.

Напомним, Пермский международный марафон состоится 2 и 3 сентября. Победители среди женщин и мужчин на марафонской дистанции получат «призовые» по 500 тыс. руб.