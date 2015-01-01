Владимир Аликин будет участвовать в губернаторских выборах от «Справедливой России»

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Как сообщает пресс-служба «Справедливой России» в среду, 21 июня, президиум центрального совета партии согласовал кандидатуру члена совета реготделения, профессора Владимира Аликина в качестве кандидата на пост губернатора Прикамья.

Сегодня, 23 июня, кандидатура Владимира Аликина будет утверждаться на конференции регионального отделения.

Напомним, выдвижение кандидатов на выборы губернатора Пермского края продлится до 29 июня.

О своём участии в выборах губернатора уже заявили координатор реготделения, руководитель парламентской фракции Олег Постников (ЛДПР), врио губернатора Пермского края Максим Решетников («Единая Россия»), адвокат Ирина Филатова (КПРФ) и Андрей Степанов («Патриоты России»).